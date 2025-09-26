CHARLOTTETOWN, PE, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré des membres des industries de l'agriculture et de l'aquaculture de l'Île-du-Prince-Édouard pour discuter de l'annonce faite par le premier ministre Mark Carney le 5 septembre 2025 concernant de nouvelles mesures visant à protéger, à bâtir et à transformer les industries canadiennes. L'annonce faisait notamment état d'un financement supplémentaire pour le programme Agri-marketing afin d'accroître la capacité des producteurs-exportateurs à cerner et à saisir les occasions de développement des marchés au Canada et à l'étranger.

À compter de l'exercice 2026-2027, le gouvernement du Canada investira 75 M$ additionnels sur cinq ans dans le programme Agri-marketing.

Dans le cadre du programme amélioré, les associations nationales de l'industrie des secteurs de l'agriculture et des produits de la mer cherchant à tirer parti de la stratégie existante du Canada pour accroître et diversifier ses marchés seront admissibles au financement.

Le gouvernement explore également la possibilité d'inclure les petites et moyennes entreprises comme bénéficiaires admissibles. Au cours des prochaines semaines, le gouvernement aura des discussions ciblées avec les principaux intervenants de l'industrie sur la meilleure façon de les soutenir durant cette période difficile.

« En cette période d'instabilité mondiale, il est important que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour créer et renforcer des relations commerciales dans le monde entier, et c'est exactement ce que nous faisons. Pour aider nos industries de l'agriculture et des produits de la mer à percer sur de nouveaux marchés, nous avons bonifié de 75 M$ notre programme Agri-marketing. Lorsque nos agriculteurs, nos éleveurs et nos producteurs réussissent, le Canada réussit. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Plus tôt cette semaine, à l'Île-du-Prince-Édouard, j'ai rencontré des dirigeants du secteur et du monde des affaires pour discuter de la stratégie de diversification du commerce du Canada. Le travail que nous réalisons vise à ouvrir de nouvelles portes aux producteurs canadiens, à assurer notre expansion dans les marchés à forte croissance, à établir des partenariats solides et à créer des emplois intéressants qui soutiennent nos collectivités et renforcent notre économie. »

- L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Le secteur agricole est crucial pour les communautés, non seulement à l'Île-du-Prince-Édouard, mais également partout au Canada. Grâce à ce soutien, nous veillons à ce que nos producteurs puissent s'adapter et continuer de fournir des aliments salubres et d'une grande qualité aux Canadiens et aux marchés internationaux. »

- Sean Casey, député de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

« Les agriculteurs et les producteurs d'aliments d'Egmont et de l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard travaillent sans relâche pour offrir des produits de qualité aux Canadiens et au monde entier. Ce nouveau soutien améliore leur capacité d'innover, de soutenir la concurrence et de faire croître leurs entreprises, tout en contribuant au bien-être économique de notre pays. »

- Bobby Morrissey, député d'Egmont, Île-du-Prince-Édouard

« Les producteurs canadiens sont essentiels à la sécurité alimentaire et à la force économique de notre pays. Ce nouvel investissement leur donnera les outils dont ils ont besoin pour accéder à des marchés élargis et rester concurrentiels sur la scène mondiale, même face aux difficultés. En soutenant nos producteurs, nous contribuons à assurer la durabilité et la croissance à long terme du secteur agricole canadien. »

- Kent MacDonald, député de Cardigan, Île-du-Prince-Édouard

Le programme Agri-marketing appuie des activités ciblées visant à promouvoir les produits agroalimentaires canadiens comme étant salubres, durables et d'une grande qualité, ce qui renforce la réputation du Canada à l'étranger. Il finance des missions commerciales, des expositions internationales, des études de marché, des campagnes de valorisation de l'image de marque, la formation des exportateurs et la défense de leurs intérêts afin de réduire les obstacles au commerce et d'ouvrir de nouveaux débouchés.

Comme plus de la moitié de la production agricole canadienne est exportée (en valeur), le commerce est essentiel à la viabilité du secteur et à la santé de l'économie canadienne dans son ensemble.

Les exportations agroalimentaires canadiennes sont en grande partie concentrées dans un petit nombre de marchés clés et dépendent de ceux-ci. À l'heure actuelle, 83 % des produits agricoles et agroalimentaires exportés (en valeur) le sont vers cinq marchés (la Chine, l' Europe , le Japon, le Mexique et les États-Unis), et deux produits (le blé et le canola) représentent près de 25 % des exportations.

, le Japon, le Mexique et les États-Unis), et deux produits (le blé et le canola) représentent près de 25 % des exportations. En 2024, les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires vers l'international ont atteint 92,2 G$, contre 91,6 G$ en 2023.

Le Canada a également exporté pour près de 100,3 G$ de produits agroalimentaires et de produits de la mer en 2024, contre 99,2 G$ en 2023.

