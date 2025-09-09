WINNIPEG, MB, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture a eu lieu à Winnipeg, au Manitoba, du 7 au 9 septembre 2025. Les ministres ont reconnu les répercussions du contexte climatique sec et des feux de forêt qui touchent certaines régions du Canada, ainsi que la grande incertitude causée par les droits de douane.

Les ministres FPT se sont réunis pour faire progresser les efforts de collaboration visant à soutenir un secteur agricole résilient, durable et compétitif, tout en réaffirmant leur engagement à travailler ensemble pour aider nos producteurs et transformateurs, qui travaillent fort, à relever divers défis existants et émergents. Les ministres ont mis en évidence les activités de mobilisation continues entre les gouvernements, l'industrie et les principaux partenaires du secteur et ont reconnu les répercussions des droits de douane récemment imposés sur le secteur et l'économie. Les mesures commerciales visant le canola, les pois, le porc, les produits de la mer et d'autres produits canadiens ont des répercussions financières et économiques importantes sur le secteur agricole et agroalimentaire. Afin de renforcer la capacité du secteur de s'adapter à l'évolution de la dynamique commerciale, les ministres ont souligné l'importance de continuer de collaborer avec les partenaires commerciaux clés, dont les États-Unis et la Chine, tout en élargissant et en diversifiant l'accès aux marchés et en améliorant les infrastructures essentielles. Les ministres ont également entendu un groupe d'experts composé de producteurs, de transformateurs, de fabricants d'aliments et d'autres intervenants de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire au sujet des débouchés futurs, de l'infrastructure et d'autres investissements. Les ministres ont discuté des conditions de concurrence entre les produits agricoles et agroalimentaires canadiens et importés, et ont convenu d'examiner la question plus en détail.

Pendant la conférence, les discussions ont porté sur la nécessité de veiller à ce que les programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) soient durables et reflètent les besoins des producteurs. Les ministres ont examiné les modifications récemment apportées au programme Agri-stabilité pour l'année de programme 2025, y compris l'augmentation du taux d'indemnisation et du plafond des paiements. Les ministres ont confirmé leur intention de mettre en œuvre les ajustements nécessaires pour inclure les coûts d'alimentation associés aux pâturages loués dans les dépenses admissibles à compter de l'année de programme 2026, tout en étudiant la possibilité d'ajouter d'autres dépenses admissibles afin d'améliorer l'efficacité du programme. Au cours de leurs discussions sur le prochain cadre stratégique, les ministres ont exploré des réformes de l'ensemble des programmes de GRE et ont chargé les fonctionnaires de continuer d'évaluer et d'élaborer des options pour veiller à ce que les programmes soient plus cohérents et plus adaptés.

Les ministres FPT ont discuté de leur engagement à préserver le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada comme fondement du commerce interprovincial et territorial des aliments au Canada, tout en poursuivant leurs efforts conjoints dans le cadre de projets pilotes sur la disponibilité des abattoirs et d'autres occasions de faciliter davantage le commerce intérieur. En saisissant ces occasions, on contribuera à assurer la salubrité des aliments tout en protégeant l'accès continu des entreprises canadiennes aux marchés d'exportation critiques.

Les ministres ont réaffirmé leur engagement à prendre des mesures concertées dans le cadre d'initiatives clés liées aux activités de préparation, de prévention et d'intervention en matière de maladies animales. Les ministres ont discuté des progrès réalisés entre les gouvernements et l'industrie, notamment en ce qui a trait aux activités de préparation liées à la peste porcine africaine, à la banque de vaccins contre la fièvre aphteuse pour le Canada et à la réduction des répercussions de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Les ministres ont également souligné l'importance de la biosécurité pour protéger la santé des animaux et la résilience du secteur.

Les ministres ont assisté à une présentation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Ils ont souligné l'importance d'un système de réglementation fondé sur la science et les preuves, qui soit prévisible, fiable, économique et opportun. Les ministres ont discuté de la nécessité de renforcer la collaboration et la consultation entre les gouvernements afin d'améliorer l'efficacité du système de réglementation des pesticides, ainsi que les investissements dans la recherche visant à promouvoir des outils innovants de lutte antiparasitaire et de prévention.

Les ministres ont accueilli favorablement les progrès récents réalisés en matière de réduction des formalités administratives, de modernisation de la réglementation et d'amélioration de la prestation des services aux parties réglementées. Les initiatives comprennent une procédure simplifiée pour l'approbation des aliments pour animaux et le lancement d'un site Web centralisé visant à simplifier l'octroi de licences. Les ministres ont appuyé la poursuite des travaux visant à harmoniser l'interdiction renforcée liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) frappant les aliments pour animaux au Canada avec celle en vigueur aux États-Unis afin d'améliorer la compétitivité des producteurs et des transformateurs. Ces efforts favorisent la modernisation de la réglementation, la croissance économique et l'amélioration des résultats pour les producteurs et les consommateurs partout au Canada. Les ministres ont discuté de l'importance de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La prochaine réunion annuelle des ministres FPT aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Pour en savoir plus, consultez le document d'information ci-joint : Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2025.

« Du Pacifique à l'Atlantique en passant par l'Arctique, nous voulons voir nos producteurs saisir les nouvelles occasions, réduire les obstacles réglementaires, élargir l'accès aux marchés et stimuler une croissance économique solide pour l'ensemble du secteur. En travaillant ensemble, nous pourrons garantir que les producteurs disposent des outils nécessaires pour réussir, tout en renforçant la résilience et la compétitivité du secteur pour les années à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Manitoba reconnaît les agriculteurs et le rôle essentiel qu'ils jouent. Nous avons eu le plaisir d'accueillir les ministres provinciaux et territoriaux afin de faire part des préoccupations des producteurs au ministre fédéral de l'Agriculture. En période d'incertitude, nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec l'industrie afin de maintenir la vigueur du secteur agricole. Nous continuons de mettre l'accent sur la stabilité économique à long terme, tout en continuant de promouvoir des initiatives qui aident les producteurs à faire face aux pressions du marché mondial et aux pressions commerciales.»

- L'honorable Ron Kostyshyn, ministre de l'Agriculture du Manitoba

En 2024, le système agricole et agroalimentaire canadien a généré 149,2 milliards de dollars, ce qui représente environ 7 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada et un emploi sur neuf au pays.

et un emploi sur neuf au pays. Les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires ont atteint 92,2 milliards de dollars en 2024, contre 91,6 milliards de dollars en 2023.

En 2024, le Canada a exporté pour près de 100,3 milliards de dollars de produits agroalimentaires, de poisson et de produits de la mer. En 2023, ce chiffre était de 99,2 milliards de dollars.

a exporté pour près de 100,3 milliards de dollars de produits agroalimentaires, de poisson et de produits de la mer. En 2023, ce chiffre était de 99,2 milliards de dollars. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable est un investissement quinquennal de 3,5 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Cela comprend 1 milliard de dollars en programmes fédéraux ainsi que 2,5 milliards de dollars en programmes et en activités à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les provinces et territoires (40 %) pour des programmes conçus et mis en œuvre par les provinces et les territoires.

Document d'information : Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2025

Gestion des risques de l'entreprise (GRE)

Les ministres ont été mis au courant de l'ensemble des activités menées par les fonctionnaires FPT relativement à la mise en œuvre des programmes de GRE dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, y compris les récentes modifications convenues à la réunion de juillet. Ils ont également eu une discussion prospective sur l'examen de l'ensemble des programmes de GRE dans le cadre des négociations du prochain cadre stratégique. La discussion portait notamment sur la possibilité de poursuivre les travaux sur les dépenses admissibles au titre d'Agri-stabilité, notamment celles qui peuvent profiter aux petites exploitations agricoles et sur le soutien en cas de catastrophe.

Prochain cadre stratégique

Le prochain cadre stratégique (PCS) est l'accord quinquennal entre les gouvernements FPT qui orientera les investissements et les priorités futurs pour le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Il s'appuiera sur l'actuel PCA durable et décrira des programmes, le financement et les orientations stratégiques. Pour appuyer ce travail, les ministres ont demandé aux fonctionnaires FPT d'élaborer un énoncé de politique que les ministres pourront examiner à la prochaine conférence annuelle et qui fournira une orientation sur les principales priorités du cadre.

Commerce intérieur des aliments

Les ministres ont été informés des travaux en cours pour soutenir les entreprises du secteur alimentaire qui souhaitent exercer leurs activités à travers le Canada. Le gouvernement fédéral réglemente les aliments qui traversent les frontières provinciales, territoriales ou internationales. Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) établit des règles uniformes pour les entreprises qui préparent des aliments destinés à être commercialisés au Canada ou à l'étranger, ainsi que pour celles qui importent des aliments. Les provinces et les territoires réglementent les aliments et la salubrité des aliments au sein de leurs propres frontières, y compris les systèmes de gestion de l'offre et les contingents intraprovinciaux et territoriaux découlant des ententes fédérales, provinciales et territoriales. Les ministres ont convenu que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent continuer à travailler en étroite collaboration avec l'industrie afin de veiller à la salubrité des aliments tout en réduisant les obstacles au commerce et en améliorant la circulation des produits alimentaires à travers le Canada, sans compromettre notre accès aux marchés d'exportation.

Préparation et intervention en matière de maladies animales

Les gouvernements FPT, l'industrie et les partenaires du secteur continuent de collaborer pour faire avancer les mesures de préparation afin de se protéger contre les menaces animales et végétales. Il s'agit notamment d'activités intégrées de prévention, de surveillance et d'intervention liées entre autres à la grippe aviaire, à la peste porcine africaine, à l'encéphalopathie spongiforme bovine, à la tuberculose bovine et aux maladies des animaux aquatiques.

