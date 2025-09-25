Avis aux médias - Le ministre MacDonald mettra de l'avant un soutien fédéral visant à développer le commerce dans les régions à forte croissance au Canada et dans le monde English
Nouvelles fournies parAgriculture et Agroalimentaire Canada
25 sept, 2025, 12:23 ET
CHARLOTTETOWN, PE, le 25 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, tiendra une table ronde avec des membres des secteurs de l'agriculture, des pêcheries, et de l'aquaculture de l'Île-du-Prince-Édouard afin de discuter des investissements récemment annoncés qui financeront des activités visant à réduire les obstacles au commerce et à saisir de nouvelles occasions à l'échelle nationale et internationale.
Les représentants des médias sont invités à se joindre au ministre MacDonald pour une rencontre avec les médias après la table ronde.
Les représentants des médias qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance en contactant [email protected] et en indiquant leur nom et le nom de leur média. Les détails concernant la participation seront fournis lors de l'inscription.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 26 septembre 2025 à 13 h (HAA).
Date
26 septembre 2025
Heure
14 h (HAA)
Remarques à l'intention des médias
- Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous utilisez une caméra sur trépied ou un microphone.
- Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.
Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn
Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada
SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada
Personnes-ressources pour les médias : Axandre Lemours, Adjoint spécial, conseiller en communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
Partager cet article