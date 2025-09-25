CHARLOTTETOWN, PE, le 25 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, tiendra une table ronde avec des membres des secteurs de l'agriculture, des pêcheries, et de l'aquaculture de l'Île-du-Prince-Édouard afin de discuter des investissements récemment annoncés qui financeront des activités visant à réduire les obstacles au commerce et à saisir de nouvelles occasions à l'échelle nationale et internationale.

Les représentants des médias sont invités à se joindre au ministre MacDonald pour une rencontre avec les médias après la table ronde.

Les représentants des médias qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance en contactant [email protected] et en indiquant leur nom et le nom de leur média. Les détails concernant la participation seront fournis lors de l'inscription.

La date limite d'inscription est fixée au vendredi 26 septembre 2025 à 13 h (HAA).

Date

26 septembre 2025

Heure

14 h (HAA)

Remarques à l'intention des médias

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous utilisez une caméra sur trépied ou un microphone.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources pour les médias : Axandre Lemours, Adjoint spécial, conseiller en communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]