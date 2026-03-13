OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra cette fin de semaine à Boston, au Massachusetts, afin de renforcer les liens internationaux du Canada dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de rencontrer des dirigeants du gouvernement et de l'industrie.

À Boston, le ministre MacDonald visitera le plus grand salon professionnel consacré aux produits de la mer en Amérique du Nord, soit Seafood Expo North America (SENA). Il y rencontrera des dizaines d'exposants et d'entreprises de nombreuses provinces canadiennes exportatrices de produits de la mer, et participera à l'ouverture du pavillon du Canada du SENA. Le ministre discutera également des possibilités de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir le Canada en tant que fournisseur fiable de poissons, de fruits de mer et de produits agricoles et agroalimentaires de haute qualité lors d'activités de réseautage avec des membres du secteur.

Il s'agit de la première visite du ministre MacDonald au Massachusetts et au salon SENA depuis sa nomination à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]