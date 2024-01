WHITEHORSE, YT, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, fera une annonce importante de financement en rapport avec les chaînes d'approvisionnement et les améliorations aéroportuaires à l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse. Il sera accompagné de Brendan Hanley, député du Yukon, et de Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics du gouvernement du Yukon.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date : Le vendredi 12 janvier 2024



Heure : 10 h 00 (HNR)



Endroit : Zone des arrivées nord (près du carrousel 2)

Aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse

75 Barkley Grow Crescent

Whitehorse (Yukon)

Y1A 6E6



Stationnement : Les médias peuvent se garer dans le stationnement de jour.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]