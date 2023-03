LONGUEUIL, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le lundi 3 avril à 10 h (HC) (11 h [HE]), l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, sera à Houston où il se joindra à des dirigeants de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne (ASC), pour annoncer l'identité des astronautes affectés à la mission lunaire Artemis II.

L'annonce sera retransmise sur la chaine NASA TV (en anglais seulement) et sur la chaine YouTube et la page Facebook de l'ASC (avec interprétation simultanée).

Les représentants des médias sont aussi invités au siège de l'ASC pour assister à ce moment historique en compagnie de Lisa Campbell, présidente de l'ASC, et de l'honorable Marc Garneau, premier Canadien à s'être rendu dans l'espace. Des spécialistes de l'ASC seront aussi sur place pour accorder des entrevues.

Toutes les demandes d'entrevue avec l'astronaute de l'ASC affecté à la mission Artemis II ou avec des dirigeants ou des spécialistes de l'ASC doivent être adressées au Bureau des relations avec les médias (coordonnées ci-dessous). Pour solliciter une entrevue avec le ministre Champagne, prière de vous adresser directement à son bureau (coordonnées ci-dessous).

Le Canada écrira une page d'histoire quand un astronaute de l'ASC fera le tour de la Lune lors de la mission Artemis II. Il s'agira de la première mission lunaire habitée depuis le programme Apollo.

Annonce au centre spatial Johnson de la NASA - Base aérienne d'Ellington

Lundi 3 avril 2023 Heure Quoi Qui Où 10 h (HC)



11 h (HE) Annonce de l'identité des membres d'équipage d'Artemis II à Houston L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

L'astronaute de l'ASC affecté à la mission Artemis II Base aérienne d'Ellington, centre spatial Johnson 12400 South Brantly Houston (Texas) 00000 (accès à l'intersection de l'autoroute 3 et de l'avenue Brantly) Retransmission sur la chaine NASA TV (en angl. seul.) et sur la chaine YouTube et la page Facebook de l'ASC. 14 h 10 (HC)



15 h 10 (HE) Entretien téléphonique avec les médias L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie



Les représentants des médias sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias d'ISDE ([email protected]) pour obtenir le numéro à composer pour la téléconférence.

Annonce au siège de l'Agence spatiale canadienne

Lundi 3 avril 2023 Heure Quoi Qui Où 9 h 50 (HC)



10 h 50 (HE) Annonce de l'identité des membres d'équipage d'Artemis II au siège de l'ASC, y compris la retransmission en direct de l'annonce faite à la NASA Lisa Campbell, présidente de l'ASC L'honorable Marc Garneau, ancien astronaute de l'ASC



Kumudu Jinadasa, responsable de programme, Astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale Centre spatial John-H.-Chapman 6767, route de l'Aéroport Arr. de Saint-Hubert Longueuil (Québec) J3Y 8Y9

Informations supplémentaires

Le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune

SOURCE Agence spatiale canadienne

Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias