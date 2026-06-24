Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree soulignera des investissements dans la Garde côtière canadienne dans la région des Grands Lacs

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, qui sera accompagné de Chris Bittle, député de St. Catherines, pour souligner les nouvelles dispositions de sécurité concernant la Garde côtière canadienne en vertu de la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada. Ils seront accompagnés de représentants de la Garde côtière canadienne, de la Gendarmerie royale du Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le jeudi 25 juin 2026

Heure : 13 h HAE

Lieu : Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement et d'autres renseignements sur l'accès.

pour connaître le lieu de l'événement et d'autres renseignements sur l'accès. Pour des raisons de sécurité, les représentants des médias doivent s'inscrire avant 11 h HAE le jeudi 25 juin 2026 et doivent apporter une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement.

Les membres des médias non inscrits ou qui arriveront en retard se verront refuser l'accès à l'événement.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]