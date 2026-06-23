Avis aux médias - La ministre Olszewski souligne le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire à Edmonton

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, pour souligner le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire à Edmonton et les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer l'abordabilité et la résilience du système alimentaire. Un point de presse aura lieu après l'événement.

Après la conférence de presse, les membres des médias sont invités à filmer des séquences vidéo lors d'une visite des jardins et de la serre du centre de recherche agroalimentaire (Agri-Food Discovery Place).

Événement : En personne et à l'intérieur

Date : Mercredi 24 juin 2026

Heure : 9 h (HAR)

Lieu

Agri-Food Discovery Place

Université de l'Alberta

Immeuble F83, 6020, 118e Rue Nord-Ouest

Edmonton (Alberta)

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]