OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une annonce concernant un espace national permanent pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis. L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, fera cette annonce avec les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis.

Participation des médias :

Les médias qui désirent assister à l'événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected]

Les représentants des médias sont priés de se présenter 20 minutes avant le début du point de presse.

Date : Le 4 mars 2025

Heure : 13 h (Heure de l'Est)

Lieu :

Centre Rogers

55, promenade Colonel By

Ottawa, ON

K1N 9J2

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]