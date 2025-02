IQALUIT, NU, le 4 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annoncera un soutien visant à renforcer la résilience alimentaire des communautés et à diversifier la croissance économique dans le Nord.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : le mercredi 5 février 2025

Heure : 14 h, Heure normale de l'Est

(Veuillez arriver au plus tard à 13 h 45 HNE)

Lieu :

Centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik

655, croissant Mattaaq,

Iqaluit (Nunavut)

Suivez CanNor sur X, Facebook, et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements : Greg Frame, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones, des Affaires du Nord et de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]