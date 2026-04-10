Avis aux médias - Le MEM - Centre des mémoires montréalaises dévoile une acquisition majeure liée à l'histoire du Quartier chinois

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - L'élue responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau, invite les représentantes et représentants des médias à une annonce concernant l'acquisition de la Collection Wings, un patrimoine exceptionnel lié à l'histoire du Quartier chinois de Montréal.

À cette occasion, les médias seront invités à découvrir la collection directement dans la réserve du musée, où sont désormais conservés les objets.

Date : Le 16 avril 2026

Heure : 13 h

Le lieu exact de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Des images officielles de la Collection Wings et des artéfacts seront également mises à la disposition des médias.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893 ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]