THOMPSON, MB, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Gregor Robertson. Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que le grand chef Walter Wastesicoot du Grand Conseil des Nations SKY et la mairesse Colleen Smook, ont fait une annonce concernant le logement.

Date : Le 20 mars 2026



Heure : 13 h (HC)



Lieu : Hôtel de ville, deuxième étage 226, chemin Mystery Lake Thompson (Manitoba) R8N 1S6

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]