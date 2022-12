OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, ainsi que des représentants du gouvernement du Canada, tiendront une conférence de presse pour faire le point sur la maladie à coronavirus (COVID-19), le syndrome post-COVID-19, et d'autres préoccupations sanitaires émergentes.

Après leurs allocutions, ils seront disponibles pour des questions des journalistes.

Date

14 décembre 2022

Heure

12 h 30 (HNE)

Lieu

La conférence de presse sera tenue en personne à l'adresse suivante :

Édifice Sir John A. Macdonald, salle 200

144, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Il existe également une ligne de téléconférence pour écouter l'événement:

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-805-7923

Numéro d'appel local à composer :

613-960-7518

Code d'accès: 7030681

NOTE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Twitter : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200, [email protected]; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]