Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale des Gardiens de la paix

OTTAWA, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa-Ouest--Nepean, participera à une cérémonie commémorative au Monument national du maintien de la paix afin de souligner la Journée nationale des Gardiens de la paix. L'événement réunira notamment des vétérans et des vétéranes, des membres actifs des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que des jeunes.

La Journée nationale des Gardiens de la paix a été établie au Canada en 2008. Elle offre aux Canadiennes et aux Canadiens l'occasion d'exprimer leur fierté et leur respect envers les membres des FAC, de la GRC et des services de police provinciaux et municipaux, ainsi qu'envers les diplomates et les civils canadiens qui ont contribué au maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale.

Lieu : Monument national du maintien de la paix (La Réconciliation)

Coin de la promenade Sussex et de la rue St. Patrick

Ottawa (Ontario)



Date : Dimanche 9 août 2026



Heure : 9 h 45 (heure locale)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire au plus tard à 8 h (heure locale) le dimanche 9 août, en envoyant leur nom et leur organe de presse à [email protected]. Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

Veuillez nous indiquer si vous avez des besoins particuliers en matière d'accessibilité et nous collaborerons avec vous pour faciliter votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Pour obtenir de l'information : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]