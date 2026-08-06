Anciens Combattants Canada octroie un contrat pour la réalisation d'un examen indépendant du Programme de services de réadaptation et d'assistance professionnelle

Les conclusions contribueront à orienter les améliorations futures du modèle de prestation des services de réadaptation

CHARLOTTETOWN, PE, le 6 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un contrat visant la réalisation d'un examen indépendant du Programme de services de réadaptation et d'assistance professionnelle (PSRAP). Ce contrat a été attribué à Ference & Company Consulting Ltd.

Lors d'une réunion du Comité permanent des anciens combattants (ACVA), le 25 mars 2026, la ministre McKnight s'est engagée à entreprendre un examen indépendant du modèle de prestation des services du PSRAP ainsi que de l'entente contractuelle conclue avec Partenaires des services de réadaptation aux vétérans canadiens (PSRVC), l'entrepreneur national chargé d'administrer et de fournir des composantes clés du programme. Cet examen fait suite aux commentaires formulés par des vétérans et des intervenants concernant leur expérience des services de réadaptation et contribuera à orienter les améliorations futures.

Le PSRAP offre des services de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle afin d'aider les vétérans à surmonter les obstacles découlant de problèmes de santé liés au service. Les constatations de cet examen indépendant fondé sur des données probantes appuieront une prise de décisions éclairée par les données et permettront de cerner des possibilités pour Anciens Combattants Canada de renforcer ses services et de mieux soutenir les vétérans dans l'atteinte de leurs objectifs de réadaptation.

À la suite d'un processus concurrentiel d'approvisionnement du gouvernement du Canada, un contrat d'une valeur de 253 000 $ a été attribué à Ference & Company Consulting Ltd. pour réaliser l'examen. Toutes les propositions ont été évaluées selon les mêmes critères, et l'entrepreneur a été sélectionné au mérite.

Citations

« Les vétérans et les vétéranes doivent pouvoir avoir confiance que les services et le soutien qu'ils reçoivent les aident à obtenir les meilleurs résultats possible. Cet examen indépendant témoigne de notre engagement à écouter les vétérans et vétéranes, à tirer des leçons de leur expérience et à améliorer continuellement les services sur lesquels ils comptent. Je me réjouis de la tenue de cet important examen et j'ai hâte d'en connaître les conclusions alors que nous continuons à renforcer les services et à améliorer les résultats pour les vétérans et leur famille. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Anciens Combattants Canada soutient les soins et le bien-être des vétérans et de leur famille au moyen d'un éventail de prestations et de services, notamment le Programme de services de réadaptation et d'assistance professionnelle (PSRAP).

Le modèle actuel de prestation des services du PSRAP d'ACC est en vigueur depuis 2023. Dans le cadre de ce modèle, les gestionnaires de cas d'ACC demeurent responsables de l'approbation des services de réadaptation, du suivi des progrès réalisés en réadaptation et de la coordination globale des besoins en gestion de cas des vétérans et des membres de leur famille.

Ference & Company est l'un des principaux cabinets-conseils canadiens spécialisés en évaluation de programmes et en recherche, fort de plus de 45 années d'expérience. L'entreprise a mené des évaluations pour des organismes tels que Sécurité publique Canada et le ministère de la Justice du Canada.

L'examen indépendant devrait formuler des recommandations visant à renforcer la prestation des services et à améliorer les résultats obtenus pour les vétérans.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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