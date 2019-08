Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation afin de faire avancer l'industrie laitière

OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, et Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, seront au Collège vétérinaire de l'Atlantique de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard pour annoncer un investissement du gouvernement fédéral dans l'innovation afin de stimuler les avancées scientifiques pour l'industrie laitière de l'Île-du-Prince-Édouard et du Canada.

Event

Annonce

Date

29 août 2019

Heure

9 h (heure locale)

Endroit

The McCain Foundation Learning Commons

Collège vétérinaire de l'Atlantique

Université de l'Île-du-Prince-Édouard

550, avenue University

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Atrium du McCain Learning Centre

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, Cellulaire : 613-404-1168; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

