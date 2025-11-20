Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans des solutions construites au Manitoba pour aider des entreprises locales à croître English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
20 nov, 2025, 14:00 ET
WINNIPEG, MB, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, fera une annonce importante au sujet de la croissance de l'économie grâce à un soutien fédéral offert à des entreprises du Manitoba qui contribuent à faire progresser les soins médicaux accessibles.
Date :
le 21 novembre 2025
Heure :
14 h 30 (HC)
Endroit :
MoveMobility
465 avenue Lucas
Rosser (Manitoba)
Les médias sont invités à assister à l'annonce.
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272
