WINNIPEG, MB, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, fera une annonce importante au sujet de la croissance de l'économie grâce à un soutien fédéral offert à des entreprises du Manitoba qui contribuent à faire progresser les soins médicaux accessibles.

Date :
le 21 novembre 2025

Le gouvernement du Canada investit dans des solutions construites au Manitoba pour aider des entreprises locales à croître (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)
Heure :
14 h 30 (HC)

Endroit :
MoveMobility
465 avenue Lucas
Rosser (Manitoba)

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

Personne-ressource : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272

