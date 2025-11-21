Dans le communiqué Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans des solutions construites au Manitoba pour aider des entreprises locales à croître, diffusé le 20-Nov-2025 par Développement économique Canada pour les Prairies sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans des solutions construites au Manitoba pour aider des entreprises locales à croître

WINNIPEG, MB, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, sera accompagné de l'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois du gouvernement du Manitoba, fera une annonce importante au sujet de la croissance de l'économie grâce à un soutien fédéral offert à des entreprises du Manitoba qui contribuent à faire progresser les soins médicaux accessibles.

Le gouvernement du Canada investit dans des solutions construites au Manitoba pour aider des entreprises locales à croître (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date :

le 21 novembre 2025

Heure :

14 h 30 (HC)

Endroit :

MoveMobility

465 avenue Lucas

Rosser (Manitoba)

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272