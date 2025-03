GATINEAU, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, sera à Hawkesbury pour présenter les changements apportés à la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens dont bénéficient les médecins et le personnel infirmier travaillant dans les collectivités rurales et éloignées.

Le ministre sera accompagné par le député de Glengarry--Prescott--Russel, Francis Drouin.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 6 mars 2025



Heure : 13 h 15 (HNE)



Lieu : Hôpital général de Hawkesbury et district

Salle d'attente de la clinique ambulatoire

(1er étage)

1111, rue Ghislain

Hawkesbury (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : John Fragos, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]