MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, accompagnée de Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée d'Hochelaga - Rosemont-Est, ainsi que de M. Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier, fera une annonce importante pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour l'ensemble de la population canadienne.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

29 septembre 2025

Heure

14 h 30 (HE)

Lieu

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire avec les Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]