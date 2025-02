ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier et le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos feront une annonce concernant le Port de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine.

Ils feront cette annonce au nom de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand.

Les ministres seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date :

Jeudi 27 février 2025

Heure :

9 h 00 (heure normale de l'Atlantique)

Endroit :

Terminal de croisières de CTMA

Port de Cap-aux-Meules

240, chemin du Quai

Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine (Québec)

