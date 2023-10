CALGARY, AB, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le 12 octobre, Lisa Hepfner, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Tanya Fir, ministre des Arts et de la Culture et de la Condition féminine de l'Alberta, annonceront la mise en place du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en Alberta.

Date : le 12 octobre 2023 Heure : 13 h 00 HAR Lieu : Fear is Not Love Calgary

500 - 1509 rue Centre SW

Calgary, AB T2G 2E6

Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement doivent s'inscrire d'ici le 12 octobre 2023 à 12 h 00, HAR, en envoyant un courriel à [email protected].

Renseignements: Personnes-ressources : Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected]; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]