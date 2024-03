KING CITY, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, conclura le projet de modernisation des radars, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Ce projet vient compléter le réseau de nouveaux radars météorologiques à l'échelle du Canada qui amélioreront la capacité du ministère de surveiller et de détecter les phénomènes météorologiques violents. Les représentants des médias sont également invités à visiter les installations du nouveau radar météorologique situé à King City, en Ontario.

Après la visite, des porte-parole du Ministère seront disponibles pour répondre aux questions et accorder des entrevues. Un rouleau B sera disponible sur demande.

Activité : Visite du site et point de presse Date : Le vendredi 15 mars 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Station radar météorologique Doppler de King City

14780, rue Jane

King City (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et de confirmer le nombre de personnes qui participeront.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Veuillez prendre note qu'un escalier métallique à ciel ouvert de sept volées de marches sera emprunté lors de la visite. Les représentants des médias qui désirent accéder au dôme doivent s'assurer de porter des chaussures adéquates.

La visite pourrait être reportée en cas de mauvais temps le jour de l'activité.

