GATINEAU, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, Annie Koutrakis, sera à Fassett pour annoncer un financement destiné à aider les travailleurs du Québec à acquérir de nouvelles compétences et à saisir les nouvelles occasions qui se présentent.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

La secrétaire parlementaire Koutrakis sera accompagnée par le député de Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 17 avril 2026



Heure : 11 h 30 (HAE)



Lieu : Bois Francs DV 131, rue Principale Fassett (Québec)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]