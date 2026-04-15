OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.

Le premier ministre Carney a présenté ses sincères condoléances au président Erdoğan à la suite des fusillades tragiques survenues dans des écoles en Türkiye.

Le premier ministre et le président ont exprimé leur inquiétude partagée concernant l'évolution de la situation au Moyen-Orient sur le plan de la sécurité. Le premier ministre Carney a souligné la solidarité du Canada avec la Türkiye face aux récents tirs de missiles qui ont touché l'espace aérien turc et les zones environnantes.

Le premier ministre Carney et le président Erdoğan ont souligné les progrès en cours visant à renforcer les partenariats entre le Canada et la Türkiye dans les domaines du commerce, de la défense et de l'énergie. Les deux pays s'emploient notamment à élargir le commerce et les investissements bilatéraux, à renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, et à cerner de nouvelles occasions en matière d'achats de défense par le biais de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (en anglais seulement). Alors que la Türkiye s'apprête à accueillir la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya à l'automne 2026, les dirigeants se sont dits enthousiastes à l'idée de cerner de nouvelles possibilités d'investissements et de coopération dans le domaine des énergies propres.

Dans le dossier de l'Ukraine, le premier ministre a salué les initiatives diplomatiques mises en œuvre par la Türkiye face à l'agression persistante de la Russie, notamment en facilitant l'acheminement de l'aide humanitaire et les échanges de prisonniers.

Le premier ministre Carney a salué le leadership dont fait preuve la Türkiye en accueillant le Sommet de l'OTAN qui se tiendra à Ankara le 7 juillet prochain, lequel constituera une occasion de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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