Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie la santé et la productivité des vignes

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra à Konzelmann Estate Winery pour faire une annonce afin d'appuyer la santé et la productivité des vignes. Vance Badawey, député de Niagara Centre, et Chris Bittle, député de St.Catherine's, prendront la parole.

Évènement

Annonce

Date

15 juin 2019

Heure

10 h 30 (heure locale)

Lieu

Konzelmann Estate Winery

1096, Lakeshore Road

Niagara-on-the-Lake (Ontario) L0S 1P0

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, Cellulaire : 613-404-1168; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

Related Links

http://www.agr.gc.ca/