SUDBURY, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera un financement du programme 2 milliards d'arbres à Sudbury (Ontario).

Les journalistes doivent s'inscrire au préalable en adressant un courriel à [email protected].

Date : Le 8 août 2024

Heure : 14 h (HE)

Lieu :

Maple Hill Farms

450, promenade Dominion

Hanmer, Grand Sudbury (Ontario)

P3P 0A8

705-561-7112

