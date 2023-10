VANCOUVER, BC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera un financement qui aidera les entreprises de Colombie-Britannique à développer leurs technologies et relever les défis de l'industrie.

L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du commerce international et du développement économique et l'honorable Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du développement économique et de l'innovation seront aussi présentes.

Le gouvernement du Canada annoncera un financement destiné à aider les entreprises technologiques de la Colombie-Britannique à prendre de l’expansion et à exporter (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'évènement comprendra une allocution de chaque ministre suivie d'une période de questions et réponses avec les représentants des médias.

Évènement : L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan) annoncera un financement qui aidera les entreprises de Colombie-Britannique à développer leurs technologies, à prendre de l'expansion et à exporter. Date : Le vendredi 20 octobre 2023 Heure : 10 h 45 (HP) Endroit : Canada Place - North Point

(accès par la promenade ouest)

999 Canada Place Way

Vancouver (Colombie-Britannique)

