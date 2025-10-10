Le gouvernement du Canada accroît son soutien à l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde grâce à une entente importante avec le Manitoba

WINNIPEG, MB, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface-Saint-Vital, fera une annonce mardi concernant l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 14 octobre 2025

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le mardi 14 octobre. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Les journalistes et les invités sont priés de ne pas se garer dans le stationnement réservé au personnel ni dans la zone de chargement des bus. Des places de stationnement sont disponibles dans la boucle avant.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]|