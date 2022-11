Contribution historique en soutien aux organisations et communautés autochtones pour la revitalisation des langues autochtones

YELLOWKNIFE, NT, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, annoncera vendredi un important financement en vue de soutenir les communautés et organisations autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Ce financement les aidera à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues autochtones. Le député McLeod fera cette annonce au nom de Pablo Rodriguez, ministre de Patrimoine canadien.

À la suite de son allocution, le député McLeod sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Les journalistes qui désirent assister à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected].

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 25 novembre 2022

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Chief Drygeese Conference Centre

Première Nation des Dénés Yellowknives

Dettah (Territoires du Nord-Ouest)

