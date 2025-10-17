Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour lutter contre la crise des surdoses et des drogues toxiques English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
17 oct, 2025, 19:18 ET
VANCOUVER, BC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Taleeb Noormohamed, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement et du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 20 octobre 2025
Heure
10 h15 (HAP)
Lieu
Vancouver (Colombie-Britannique)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61054200145
Code d'accès : 385477
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
Partager cet article