OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), Anthony Housefather, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, feront une annonce portant sur les services de santé mentale et le soutien psychosocial en situation d'urgence.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 7 mai 2026

Heure

11 h 15 (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Chambre des communes

Foyer de l'édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario)

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]