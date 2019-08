Avis aux médias - Le gouvernement appuie deux entreprises locales de transformation laitière

SAINT-PRIME, QC, le 20 août 2019 /CNW/ -L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, annonceront du financement fédéral à l'appui de deux entreprises de transformation laitière du Lac-Saint-Jean.

Événement

Annonce

Date

Le 21 août 2019

Heure

15 h (heure locale)

Lieu

Restaurant de la Fromagerie Perron

598, rue Principale, Saint-Prime (Québec)

G8J 1T1

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, Cellulaire : 613-404-1168; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

Related Links

http://www.agr.gc.ca/