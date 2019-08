Avis aux médias - Le gouvernement annoncera l'octroi de fonds pour des projets de bioénergie en Ontario

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports ainsi que de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, annoncera l'octroi de fonds pour des projets de bioénergie à Sarnia, en Ontario.

L'annonce sera suivie d'un point de presse, puis d'une visite de l'usine.

Date : Le mardi 27 août 2019 Heure : 11 h (HAE)



Lieu : Woodland Biofuels Inc.

1086, chemin Modeland

Sarnia (Ontario) N7S 6L2

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

