GATINEAU, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des leaders des Premières Nations (Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, Sommet des Premières Nations et Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique) et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique feront une annonce importante sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, sera présente.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 12 septembre 2024 Heure : 11 h 15 (HAP) Lieu : Centre communautaire Musqueam 6777 Salish Drive Vancouver (Colombie-Britannique)

