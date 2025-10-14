LONGUEUIL, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le 16 octobre, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec soulignera le rôle du Canada dans la mission Artemis II à venir, un jalon dans le retour des êtres humains sur la Lune.

Elle sera accompagnée de la présidente de l'ASC Lisa Campbell et de l'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen, lequel expliquera à un groupe d'élèves comment il se prépare pour cette mission lunaire historique.

Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec un représentant de l'ASC sont priés de contacter notre Bureau des relations avec les médias. Pour solliciter une entrevue avec la ministre Joly, prière de vous adresser à son cabinet. (Voir coordonnées plus bas.)

Date : 16 octobre 2025 Heure : 11 h 40 (HE) Quoi : Présentation sur Artemis II à l'intention des médias et d'un groupe d'élèves Qui : L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Lisa Campbell, présidente de l'ASC

Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC

L'annonce aura lieu dans la grande région de Montréal. Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette activité médiatique de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 16 octobre 2025 : [email protected]. Le lieu de l'annonce leur sera ensuite transmis. L'activité sera également retransmise en direct sur la chaine YouTube et la page Facebook de l'ASC (avec interprétation simultanée).

Renseignements : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]