LONGUEUIL, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le vendredi 20 février à 11 h (HE), la NASA tiendra une conférence de presse pour présenter les résultats préliminaires de la deuxième simulation du compte à rebours de la mission Artemis II réalisée cette semaine.

La conférence de presse sera retransmise en direct sur la chaine YouTube de la NASA (en anglais seulement). Pour participer en ligne, les journalistes doivent écrire à la salle de presse du centre spatial Kennedy de la NASA au plus tard une heure avant le début de la conférence de presse pour confirmer leur présence : [email protected].

Seuls les représentants des médias déjà accrédités peuvent assister aux activités médiatiques sur place au centre spatial Kennedy.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen passera à l'histoire en devenant le premier Canadien à participer à une mission d'exploration de la Lune.

Les journalistes qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'Agence spatiale canadienne ou qui ont des questions sur les différentes activités entourant le lancement sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

