LONGUEUIL, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le mardi 3 février, après la simulation du compte à rebours de la mission Artemis II sur le pas de tir, où les réservoirs du lanceur SLS seront remplis, la NASA tiendra une conférence de presse à 12 h (HE) pour présenter les résultats préliminaires.

La conférence de presse sera retransmise en direct sur la chaine YouTube de la NASA. Pour participer en ligne, les journalistes doivent confirmer leur présence au plus tard deux heures avant le début de la conférence de presse en écrivant à [email protected].

Seuls les représentants des médias déjà accrédités peuvent assister aux activités médiatiques au centre spatial Kennedy.

Arrivée prévue de l'équipage

Une fois la simulation réussie, la NASA prendra la décision d'envoyer les astronautes d'Artemis II au centre spatial Kennedy en Floride, où ils poursuivront leur quarantaine en vue du lancement. Si ce transfert a lieu, les astronautes devraient arriver vers 15 h (HE) le 3 février. Ils participeront à une conférence de presse également retransmise en direct sur la chaine YouTube de la NASA.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen passera à l'histoire en devenant le premier Canadien à participer à une mission d'exploration de la Lune.

Les journalistes qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'ASC ou qui ont des questions sur les différentes activités entourant le lancement sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Artemis II : Destination Lune

Trousse d'information - mission Artemis II

Trousse d'information - Rôle du Canada dans l'exploration lunaire

