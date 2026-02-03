LONGUEUIL, QC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - L'Agence spatiale canadienne (ASC) souhaite informer les représentants des médias canadiens que la date du lancement de la mission Artemis II est reportée pour des raisons techniques à la suite de la simulation du compte à rebours avec réservoirs remplis.

La NASA vise désormais le 6 mars (au plus tôt) comme date possible du lancement. Ce jour-là, la fenêtre de lancement commencera à 20 h 29 (HE) pour une durée de deux heures.

Une conférence de presse de la NASA aura lieu à 13 h aujourd'hui pour présenter les résultats préliminaires de la simulation du compte à rebours et sera retransmise en direct sur la chaine YouTube de la NASA (en anglais seulement).

Veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement) pour plus de détails.

Les médias sont invités à suivre l'ASC dans les médias sociaux afin de connaitre les dernières nouvelles sur la mission.

