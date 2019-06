Avis aux médias - Lancement des activités estivales à Rideau Hall

OTTAWA, le 19 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, invite le public à découvrir Rideau Hall. Accessible au public toute l'année, Rideau Hall propose des activités et des évènements spéciaux gratuits durant l'été.

REVUE ANNUELLE DE LA GARDE DE CÉRÉMONIE

21 juin - 9 h

Venez admirer l'apparat, la précision et la couleur de la Garde de cérémonie, composée de membres de divers régiments canadiens, durant la revue annuelle qui sera menée par la gouverneure générale. Après l'inspection, la gouverneure générale s'adressera à la Garde et remerciera les membres pour leur dévouement durant la saison estivale.

La Garde de cérémonie a été établie par l'Armée canadienne pour le compte des Forces armées canadiennes pour préparer, planifier et exécuter les services d'honneur dans la région de la capitale du Canada durant la saison estivale. Tout l'été, outre son rôle de sentinelle à Rideau Hall, la Garde accomplit la cérémonie de la relève de la garde sur la Colline du Parlement, et garde également la Tombe du Soldat inconnu au Monument commémoratif de guerre du Canada. Au besoin, elle monte aussi la garde d'honneur pour les visites des dignitaires.

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES OURSONS DU CHEO

Le 22 juin - de 8 h à 14 h

Une journée d'activités amusantes pour toute la famille vous attend au domaine de Rideau Hall lors du Pique-nique des oursons du CHEO. Il y aura entre autres un petit déjeuner aux crêpes gratuit, des spectacles sur scène, des activités sous la tente, des châteaux gonflables, des jeux et des prix, ainsi que des séances de maquillage, un petit parc animalier, de la musique et bien plus encore. La populaire tente B*A*S*H, hôpital ambulatoire chirurgical des oursons, accueillera les enfants qui désirent faire soigner les petits bobos de leur animal en peluche. Pour en savoir plus, visitez le site https://cheofoundation.com/fr/evenements/foundation-events/pique-nique-des-oursons-du-cheo/

GARDE DE CÉRÉMONIE - RELÈVE DES SENTINELLES

Du 23 juin au 24 août - Tous les jours, à l'heure juste, de 9 h à 17 h

Tout au long de l'été, les visiteurs auront l'occasion d'apprécier la populaire cérémonie de la Relève des sentinelles, alors que celles-ci défileront jusqu'à leur poste, menées par un joueur de cornemuse, de la grille d'entrée Sussex jusqu'à la résidence.

L'HEURE DU CONTE À RIDEAU HALL

Du 28 juin au 24 août - Tous les vendredis et samedis de 13 h à 15 h

Cette activité familiale en plein air sera offerte en collaboration avec le Collège Frontière, un organisme canadien voué à l'alphabétisation. Des bénévoles inviteront les visiteurs à les rejoindre sous la tente de lecture pour lire et participer à des activités littéraires amusantes. Pour en savoir plus sur l'organisme, consultez www.collegefrontiere.ca .

MUSIQUE DE CHAMBRE À RIDEAU HALL

Les 3 et 4 août - À 13 h et à 15 h

Passez un bel après-midi à écouter de la musique de chambre sur le domaine de Rideau Hall dans le cadre de Chamberfest 2019. Cette année le Quatuor Andara, un quatuor à cordes présentera des pièces du répertoire classique et romantique, et l'Ensemble Ladom, jouera des mélodies de son entraînant répertoire européen et moyen-oriental. Pour en savoir plus, consultez http://www.chamberfest.com/fr/.

VISITE DE LA RÉSIDENCE ET DU DOMAINE

Commencez votre visite au Centre d'accueil des visiteurs pour en apprendre davantage sur l'histoire de Rideau Hall ainsi que le rôle et les responsabilités du gouverneur général.

Jusqu'au 2 septembre : tous les jours de 10 h à 16 h

Visitez les salles de cérémonie où l'on rend hommage aux Canadiennes et aux Canadiens et où sont reçus les dignitaires. Ces visites guidées gratuites sont offertes tous les jours, y compris les jours fériés.

Jusqu'au 28 juin : les fins de semaine, de 10 h à 16 h (et en semaine, avec réservation)

Du 29 juin au 2 septembre : tous les jours de 10 h à 16 h 30

Explorez à votre guise le domaine de Rideau Hall, une véritable oasis de verdure au cœur de la ville, en suivant les sentiers qui longent les parterres et les jardins. Prenez une carte à l'entrée du domaine. Vous pouvez aussi y pique-niquer et vous amuser avec vos enfants dans l'aire de jeux.

Tous les jours : de 8 h jusqu'à une heure avant le coucher du soleil

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités et des visites guidées offertes à Rideau Hall, composez le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais) ou écrivez-nous à guide@gg.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site à www.gg.ca/RideauHall. Nous recommandons aux personnes à mobilité réduite de communiquer avec le bureau des réservations à l'avance pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Rideau Hall étant aussi un lieu de travail, veuillez noter que l'horaire des activités peut être modifié sans préavis en raison de cérémonies officielles.

