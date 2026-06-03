Avis aux médias - La Ville de Montréal inaugure l'œuvre d'art public Les embranchements fructueux au parc des Gorilles

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - L'élue responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau, invite les représentantes et représentants des médias à l'inauguration de l'œuvre d'art public Les embranchements fructueux, réalisée par les artistes Natacha Clitandre et Salima Punjani, au parc des Gorilles.

L'événement se déroulera également en présence de Josefina Blanco, conseillère de la Ville pour le district de Saint-Édouard dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, de Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, ainsi que des artistes.

À cette occasion, les médias sont invités à découvrir l'œuvre et à participer à une courte marche dans le parc en compagnie des artistes.

Date : Le 4 juin 2026



Heure : 18 h



Lieu : Parc des Gorilles

Entre les rues Beaubien Ouest, Saint-Urbain, Saint-Zotique Ouest et

l'avenue de l'Esplanade

Montréal (Québec) H2V 1C4

Les journalistes qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]