AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire d'État Gainey fera une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire

GATINEAU, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, sera à Ottawa pour souligner le soutien qu'offre le gouvernement fédéral aux provinces et aux territoires dans leurs efforts pour améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire partout au Canada et en accroître la portée.

La secrétaire d'État sera accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État (Développement international) et député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi et de la secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et députée de Ottawa--Vanier--Gloucester, l'honorable Mona Fortier.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 16 juin 2026 Heure : 9 h (HAE) Lieu : École publique de Glashan 28, avenue Arlington Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Elsa Niyongabo, Conseillère en communications et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]