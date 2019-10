Avis aux médias - La SCHL publiera son premier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels

OTTAWA, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son tout premier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels le 16 juillet 2019, à 10 h (HE).

Ce nouveau rapport fournira de l'information sur l'évolution du secteur du crédit hypothécaire et les tendances récentes du marché hypothécaire au Canada; on y trouvera notamment de l'information relative aux prêteurs non traditionnels sur le marché et au rôle qu'ils jouent dans le système financier.

Le rapport sera accessible ici, et un communiqué sera publié dans notre salle de presse ainsi que sur le fil de presse.

Les données et renseignements figurant dans ce premier rapport ont été recueillis dans le cadre des initiatives de la SCHL quant aux lacunes dans les données sur le financement de l'habitation, qui permettent d'accroître la disponibilité des données et des analyses pour appuyer les décisions opérationnelles et stratégiques fondées sur des données probantes dans le secteur.

