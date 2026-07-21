/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
21 juil, 2026, 10:00 ET
VANCOUVER, BC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre Wade Grant, député fédéral de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Pacific Economic Development Canada, et à Aubrey Kelly, Président et chef de la direction, UBC Properties Trust. pour une annonce sur le logement..
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Date :
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Le 21 juillet 2026
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Heure :
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13 h00 (HP)
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Lieu :
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3578 Wesbrook Mall
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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