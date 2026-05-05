Avis aux médias -LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION PHOTOLUMINESCENTE DE 2 $ 2026 CÉLÉBRANT LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA TOUR CN English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
05 mai, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -
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Événement :
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La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa et invite le public à venir y échanger sa monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2026 - 50e anniversaire de la Tour CN.
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Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
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Détails :
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Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
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520, boulevard Lagimodière
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Du jeudi 7 mai au samedi 9 mai 2026, de 9 h à 16 h
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Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa
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320, promenade Sussex
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Du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2026, de 10 h à 16 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
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