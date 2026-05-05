Avis aux médias -LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION PHOTOLUMINESCENTE DE 2 $ 2026 CÉLÉBRANT LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA TOUR CN English

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Monnaie royale canadienne (MRC)

05 mai, 2026, 09:00 ET

OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -

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La pièce de 2 $ de la Monnaie royale canadienne célébrant le 50e anniversaire de la Tour CN (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne (MRC))
La pièce de 2 $ de la Monnaie royale canadienne célébrant le 50e anniversaire de la Tour CN (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne (MRC))

Événement : 

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa et invite le public à venir y échanger sa monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2026 - 50e anniversaire de la Tour CN.



Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.


Détails :   

Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg

520, boulevard Lagimodière

Du jeudi 7 mai au samedi 9 mai 2026, de 9 h à 16 h



Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa

320, promenade Sussex

Du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2026, de 10 h à 16 h

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]

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