WINNIPEG, MB, le 30 avril 2026 /CNW/ - Il y a 50 ans jour pour jour, la Monnaie royale canadienne inaugurait son usine moderne de fabrication de pièces de circulation, ultrarapide et à grande capacité, en réponse à la demande croissante pour ces pièces, que ses installations d'Ottawa n'arrivaient plus à combler. Le bâtiment administratif principal, recouvert de verre teinté et émergeant du paysage des Prairies telle une pyramide futuriste, est depuis devenu un emblème de Winnipeg. Aujourd'hui, les installations abritent les opérations de placage et de fabrication de pièces de calibre mondial, une chaîne de coloration de pièces novatrice ainsi que le Centre d'excellence Hieu C. Truong, où les talents en recherche-développement élèvent continuellement l'art et la science de la fabrication des pièces pour le Canada et le monde entier. À ce jour, plus de 80 pays ont fait appel aux solutions de monnayage offertes par les installations de Winnipeg, solutions qui se démarquent par leur rentabilité, leur sécurité et leur durabilité.

« Depuis 50 ans, l'usine de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg produit des pièces de monnaie canadiennes et étrangères de grande qualité, offrant des emplois de qualité à des générations de Winnipégois et de Winnipégoises », indique Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. « En envisageant les 50 prochaines années, et plus encore, notre objectif est de poursuivre la production de pièces de monnaie de calibre mondial de la façon la plus durable possible. »

Pour souligner un demi-siècle de réussites à Winnipeg, la Monnaie a récemment émis un Ensemble de pièces hors circulation - Édition de collection : 50e anniversaire de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, présenté dans un emballage spécial orné d'un superbe panorama des installations et du paysage environnant. Cet ensemble spécial de pièces comporte les six valeurs nominales canadiennes, avec une pièce de 2 $ spéciale portant l'inscription « 1996-2026 ». À l'instar de toutes les pièces contenues dans l'ensemble, son avers porte également la marque d'atelier « W ». L'ensemble de pièces de collection, dont le tirage est limité à 50 000 exemplaires, est vendu au prix de 29,95 $.

Le samedi 29 août, de 9 h à 16 h, lors d'une journée portes ouvertes, le personnel de la boutique de Winnipeg invitera le public à participer à des activités soulignant cet anniversaire important. Les visiteurs et visiteuses pourront faire une visite libre gratuite, profiter de divertissements et même frapper leur propre jeton commémoratif du 50e anniversaire des installations de Winnipeg.

En plus de jouir d'une réputation d'innovation et d'excellence technologique, la Monnaie est actuellement engagée dans un ambitieux parcours de durabilité. Guidée par sa philosophie « UNE Monnaie à l'écoute », la Monnaie cherche à réduire l'empreinte écologique de la production de nouvelles pièces canadiennes en accordant la priorité à la redistribution des pièces existantes, ce qui diminue le recours à la fabrication de nouvelles pièces, tout en réduisant avec soin sa consommation d'eau, ses déchets industriels et ses émissions de carbone. En vue d'atteindre la carboneutralité de ses activités de pièces de circulation d'ici 2030, la Monnaie a aussi implanté un système de géoéchange qui exploite l'énergie thermique de la terre pour réduire progressivement l'utilisation du gaz naturel et de l'électricité dans ses installations de Winnipeg.

Vous trouverez de plus amples renseignements historiques et des faits intéressants sur les installations de Winnipeg ici.

En plus d'une vaste gamme d'articles de collection raffinés et novateurs, vous pouvez commander l'Ensemble de pièces hors circulation - Édition de collection : 50e anniversaire de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg en communiquant avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou encore en visitant le www.monnaie.ca. Vous trouverez également l'ensemble dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Vous trouverez des images de l'ensemble de pièces 50e anniversaire de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]