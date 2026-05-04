OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») annonce ses résultats financiers pour 2025. Ceux-ci donnent des renseignements sur ses activités, l'incidence des fluctuations des marchés sur celles-ci ainsi que les attentes de la Société pour les douze prochains mois.

« Confrontée à des défis économiques et géopolitiques imprévisibles, la Monnaie a réagi rapidement pour atténuer l'incidence de ces difficultés et maintenir la rentabilité », déclare Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. « Nos équipes ont continué à œuvrer en tant qu'UNE seule Monnaie pour réduire les charges d'exploitation, tirer parti de nouvelles occasions sur le marché des pièces de circulation étrangères, profiter de l'essor du marché de l'or et de l'argent, et faire croître nos activités d'affinage pour mieux soutenir le secteur de l'exploitation aurifère au Canada. »

Les résultats financiers devraient être lus en parallèle avec le rapport annuel de la Monnaie, disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Les résultats pour l'exercice 2025 ont grimpé de 336 % pour atteindre 78,5 millions de dollars, comparativement à 18,0 millions de dollars en 2024. Ces résultats ont été touchés par un changement favorable de 86,4 millions de dollars à la réévaluation du passif au titre des rachats de produits vendus à leur valeur nominale, qui est attribuable au prix de l'argent sur le marché.

Les résultats avant impôts et autres éléments pour 2025 n'ont pas atteint l'objectif financier fixé par la Monnaie dans le Plan d'entreprise 2025-2029, et ont aussi été inférieurs aux résultats de 2024. Le rendement a été touché par la faible demande mondiale de produits d'investissement pendant la majorité de l'exercice et par des événements géopolitiques qui n'étaient pas du ressort de la Monnaie. La volatilité des marchés des métaux précieux a entraîné une hausse inattendue des coûts de location des métaux précieux ainsi qu'une hausse abrupte des cours de l'argent et de l'or au cours du quatrième trimestre. Le rendement plus faible du secteur des métaux précieux a partiellement été compensé par les produits des activités ordinaires plus élevés de la Ligne des pièces de circulation étrangères et par les réductions prévues des charges d'exploitation appuyant les activités en cours.

Les produits des activités ordinaires consolidés ont grimpé à 2 001,0 millions de dollars en 2025 (comparativement à 1 284,1 millions en 2024).

Les produits des activités ordinaires du secteur des métaux précieux ont augmenté pour se chiffrer à 1 841,7 millions de dollars en 2025 (comparativement à 1 148,1 millions de dollars en 2024). Les produits des activités ordinaires de la Ligne des produits et services d'investissement ont augmenté de 65 % en raison de la hausse respective de 51 % et de 71 % du cours de l'or et de l'argent. Les volumes de produits d'investissement en or ont diminué de 3 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 551,2 milliers d'onces (comparativement à 567,5 milliers d'onces en 2024), tandis que les volumes de produits d'investissement en argent ont chuté de 25 % pour atteindre 11,7 millions d'onces (comparativement à 15,6 millions d'onces en 2024). Les produits des activités ordinaires tirés des ventes de produits numismatiques ont augmenté pour s'établir à 181,7 millions de dollars en 2025 (comparativement à 139,8 millions de dollars en 2024), en raison de la hausse des prix reflétant largement les prix élevés de l'or et de l'argent sur le marché ainsi que leur volatilité.

Les produits des activités ordinaires du secteur des métaux précieux ont augmenté pour se chiffrer à 1 841,7 millions de dollars en 2025 (comparativement à 1 148,1 millions de dollars en 2024). Les produits des activités ordinaires du secteur des pièces de circulation ont augmenté pour s'établir à 159,3 millions de dollars en 2025 (comparativement à 136 millions de dollars en 2024). Les produits des activités ordinaires générés par la Ligne des pièces de circulation étrangères ont augmenté de 54 % d'un exercice à l'autre, ce qui reflète les changements à la combinaison des contrats ainsi que les volumes plus élevés des ventes en 2025 comparativement à 2024. Les produits des activités ordinaires générés par le Programme des pièces de circulation canadiennes ont diminué d'un exercice à l'autre, principalement en raison des volumes moins élevés combinés à la baisse des frais du programme, conformément aux dispositions du protocole d'entente conclu avec le ministère des Finances.

Dans l'ensemble, les charges d'exploitation ont augmenté de 1 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 121,1 millions de dollars (comparativement à 119,5 millions de dollars en 2024), principalement en raison des frais de conseil plus élevés pour soutenir le programme numérique et la transformation des activités.

La trésorerie a diminué pour atteindre 28,9 millions de dollars (comparativement à 54,6 millions de dollars au 31 décembre 2024). En 2025, la Monnaie a déclaré et versé un dividende de 1 million de dollars à son actionnaire, le gouvernement du Canada. La trésorerie demeure suffisante pour appuyer les activités de la Monnaie.

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars)



Exercice clos le

31 décembre

2025 31 décembre

2024 Variation

en $ Variation

en % Produits des activités ordinaires

2 001,0 $

1 284,1 $ 716,9 56 Résultats de la période

78,5 $

18,0 $ 60,5 336 Résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments1

7,2 $

11,0 $ (3,8) (35) Marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres

éléments2

0,4 %

0,9 %





(1) Les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments constituent une mesure financière non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Un rapprochement des résultats de la période et des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments figure à la page 40 du rapport annuel 2025 de la Monnaie. (2) La marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments constitue une mesure financière non conforme aux PCGR, et son calcul est fondé sur les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments.



En date du

31 décembre

2025 31 décembre

2024

Variation en $ Variation en % Trésorerie

28,9 $

54,6 $

(25,7) (47) Stocks

63,2 $

56,2 $

7,0 12 Immobilisations

169,8 $

173,8 $

(4,0) (2) Total de l'actif

359,0 $

367,0 $

(8,0) (2) Fonds de roulement

94,2 $

86,1 $

8,1 9 Dividendes versés

1,0 $

5,0 $

(4,0) (80)

Dans le cadre de son programme de gestion des risques de l'entreprise, la Monnaie continue de surveiller de près sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses réseaux logistiques afin d'assurer le maintien de ses activités. Malgré tous ses efforts, la Monnaie s'attend à ce que des changements au contexte macroéconomique et des événements externes survenant à l'échelle mondiale continuent d'avoir des répercussions sur son rendement en 2026. La Monnaie continue d'atténuer les risques qui se présentent au moyen de son processus de gestion des risques de l'entreprise.

Pour lire le rapport annuel 2025 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué sur les résultats contient des mesures financières non conformes aux PCGR; celles-ci sont clairement indiquées lorsqu'elles sont présentées. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas normalisées par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières similaires publiées par d'autres sociétés publiant de l'information selon les IFRS.

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le rapport de gestion du rapport annuel 2025 de la Monnaie ainsi qu'à la note 8, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les énoncés prospectifs se trouvant dans le présent communiqué sur les résultats sont établis au 4 mars 2026, et la Monnaie n'entend pas les mettre à jour publiquement après cette date pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances, ou pour toute autre raison.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, Tél. : 613-884-6370, [email protected]