Avis aux médias -LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LES GENS DE LA RGT À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION PHOTOLUMINESCENTE DE 2 $ 2026 CÉLÉBRANT LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA TOUR CN English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
17 avr, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ -
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Événement :
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La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à Richmond Hill et Toronto (Ontario) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2026 - 50e anniversaire de la Tour CN.
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Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
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Détails :
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Canadian Coin and Currency
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10355, rue Yonge
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Richmond Hill (Ontario) L4C 3C1
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Le vendredi 17 avril 2026 et le samedi 18 avril 2026, de 10 h à 17 h
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Postes Canada | Bureau de poste du Centre Eaton
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(étage inférieur situé dans le coin sud-ouest à l'intérieur du Shoppers Drug Mart)
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220, rue Yonge
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Toronto (Ontario) M5B 2H0
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Le jeudi 23 avril 2026, de 10 h à 16 h
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Postes Canada | Shoppers Drug Mart Leslie & York Mills
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1859, rue Leslie
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Toronto (Ontario) M3B 1X0
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Le vendredi 24 avril 2026, de 10 h à 16 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
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