Avis aux médias - La ministre Valdez annonce un soutien fédéral aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise pour contrer la violence fondée sur le sexe à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, July 30, 2026 /CNW/ -- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme) ainsi que l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est, et de l'honorable Lela Evans, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres de Terre-Neuve-et-Labrador, annoncera le renouvellement du soutien aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise pour contrer la violence fondée sur le sexe à Terre-Neuve-et-Labrador.

Date : Le 4 août 2026 Heure : 9 h (HAA) Lieu : Alt Hotel St. John's (salle Cyan)

125 rue Walter

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

AIC 5X4

Notes aux médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 4 août 2026, à 7 h 30 (HAA) en écrivant à [email protected].

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]