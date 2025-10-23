EDMONTON, AB, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral destinés aux provinces des Prairies par l'entremise du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

La ministre Olszewski soulignera le soutien du gouvernement fédéral à l’égard de l’entrepreneuriat des communautés noires dans les provinces des Prairies (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La ministre Olszewski sera aux côtés de madame Edna Wakene, présidente du conseil d'administration, Africa Centre; Dennis Agbegha, gestionnaire régional de l'entrepreneuriat inclusif, Banque de développement du Canada; Nshuti Byamungu, fondateur, Lumiere Disability Services; et Mike Ewanisha, président, M. E. E. Auto Ltd.

Après l'allocution, les orateurs répondront aux questions des médias.

Date :

le 24 octobre 2025

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

Africa Centre - Edmonton

11808 St Albert Trail Northwest, no 106

Edmonton (Alberta)

(Carte)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690 ; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781 ; Numéro sans frais : 1 888 338-9378, ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1 877 303-3388